Dituding Tak Pernah Tulis Lagu Sendiri, Taylor Swift Meradang: Saya Menulis Semua Lagu Saya Sendiri!

ERA.id - Taylor Swift meradang usai dituding tidak pernah menulis lagunya sendiri. Tuduhan ini disampaikan oleh Damon Albarn melalui media sosial.



Kemarahan Taylor Swift itu dia sampaikan lewat sebuah cuitan terhadap pemberitaan dari Los Angeles Times. Di mana Taylor mengaku kecewa saat membaca hasil wawancara Albarn yang menyebut dirinya tidak pernah menulis lagunya sendiri.



"@DamonAlbarn Saya adalah penggemar berat Anda sampai saya melihat (pemberitaan) ini. Saya menulis SEMUA lagu saya sendiri," cuit Taylor Swift di Twitter.



@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd