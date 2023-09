Lagu "Anti-Hero" Jadi Song of the Year MTV VMA 2023, Taylor Swift: Ini Sangat Berarti Bagi Saya

ERA.id - Taylor Swift mendapatkan piala MTV Video Music Awards (VMA) 2023 untuk kategori Song of the Year, berkat lagunya "Anti-Hero". Taylor yang juga menghadiri acara tersebut pun memberikan pidato kemenangannya.

Penyanyi berusia 33 tahun itu mengaku beruntung bisa bekerja sama dengan sahabatnya, Jack Antonoff, sejak awal berkarier hingga saat ini. Ia juga akan terus bekerja sama dengan Jack sampai kapan pun.

"Dia sangat berbakat. Saya sangat beruntung bisa membuat lagu bersama sejak kami membuat album bertajuk 1989. Kami akan terus berkerja sama hingga 2089," ujar Taylor Swift dilansir dari People.

Taylor Swift mengaku bahagia dengan pencapaiannya saat ini. Ia pun mengenang masa mulai menulis lagu sejak usia 12 tahun, yang diawali dengan keinginan meluapkan perasaannya.

"Namun saya sungguh bahagia karena memvalidasi hal yang paling saya suka lakukan. Saya menulis lagu sejak usia saya 12 tahun. Itu selalu dimulai dengan emosi yang sangat terisolasi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Taylor Swift berharap lagu-lagunya bisa menemani dan menyampaikan perasaan orang lain yang sama dengannya. Ia juga berterima kasih kepada para penggemar yang telah membantunya memenangkan penghargaan, yang baginya sangat berharga.

"Itu membuat saya merasakan perasaan rileks soal hal yang mungkin sudah kita punya, bahwa mungkin kita punya hal yang sama. Terima kasih penggemar semua, ini sangat berarti bagi saya," pungkas Taylor Swift.

Selain Song of the Year, di MTV VMA 2023 ini Taylor Swift juga memenangkan kategori Best Pop untuk lagu yang sama. Ia juga mendominasi dengan masuk 8 nominasi berkat lagu tersebut, yang di antaranya Video of the Year dan Artist of the Year.