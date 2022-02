Lama Hiatus dan Buat Khawatir Fan, Denise Akhirnya Pilih Hengkang dari Secret Number

ERA.id - Kabar mengejutkan datang dari salah satu anggota Secret Number, Denise. Secara mengejutkan dia mengumumkan keluar dari grup yang selama ini menemaninya.



Pengumuman mengejutkan itu disampaikan oleh Denise melalui sebuah unggahan di akun media sosial miliknya. Lewat sebuah pernyataan bahasa Korea dan Inggris, Denise menyebut kontraknya dengan Vine Entertainment telah berakhir.



"Pada 1 Februari 2022, kontrak saya dengan Vine Entertainment telah berakhir. Kalian yang telah lama menungguku pasti terkejut dengan berita ini, jadi aku dengan tulus meminta maaf," tulis Denise.







"Saya sangat bersyukur telah berpromosi dengan bahagia dan telah menerima begitu banyak cinta dan perhatian Anda selama setahun terakhir. Meskipun saya tidak lagi dapat menyapa Anda sebagai Secret Number, saya akan selalu mendukung sesama anggota," ungkapnya.



Bukan hanya itu saja, Denise juga berjanji akan bekerja keras untuk terus menyapa para penggemar dengan cara yang baik. Dia pun berharap para penggemar tetap mendukung dan memberikan banyak cinta untuk Secret Number meski pun dirinya sudah tidak bergabung bersama.



"Meskipun ini adalah pernyataan terakhir saya sebagai Denise Secret Number, saya harap Anda akan selalu terus mencintai Secret Number," katanya.



Lebih lanjut, dia menyampaikan terima kasih kepada agensi, para staf, dan semua orang yang telah mendukung dan menghargainya sejauh ini.



Selain memberikan pengumuman dirinya keluar dari Secret Number, Denise juga memberikan hadiah spesial untuk para penggemarnya. Di mana dia menyanyikan lagu dari Day6 berjudul "You Were Beautiful", serta beberapa foto dengan Secret Number.



Secret Number sendiri memulai debutnya pada Mei 2020 dengan lima anggota yang terdiri dari Dita, Lea, Jinny, Soodam, dan Denise. Grup ini melakukan debut dengan lagu "Who Dis?", yang langsung mencuri perhatian penggemar.



Pada tahun yang sama tepatnya di bulan November mereka melakukan comeback dengan lagu "Got That Boom". Sayangnya setelah itu, Denise sudah tidak aktif bersama kegiatan grup. Bahkan dia tidak ikut comeback terbaru di lagu "Fire Saturday".



Agensi kala itu justru menambah dua member baru bernama Zuu dan Minji. Sementara Denise akhirnya memutuskan keluar dari Secret Number.







Tag: Secret Number denise denise secret number denise keluar secret number