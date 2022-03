Justin Bieber Bakal Gelar Konser di Jakarta, Catat Tanggalnya

ERA.id - Justin Bieber dikabarkan akan sambangi Indonesia sebagai salah satu negara ia menggelar konsernya yang bertajuk Justice World Tour. Informasi ini mencuat dan viral setelah salah satu akun Twitter fanbase Justin @JBanalytics membagikan jadwal sang idola.



Akun tersebut mengatakan bahwa suami Hailey Baldwin itu akan kembali manggung di Indonesia. Ia menyebut bahwa Justin akan memnggelar konser di Indonesia pada 3 November 2022 mendatang.

It's Official! Justin Bieber will make his return to Indonesia in over a decade as he brings his 'Justice World Tour' to Jakarta on 3rd November, 2022.



— The GBK Stadium holds the average capacity of +77,000. Tickets go on sale on 10:00 WIB on 29 March. pic.twitter.com/HWtMBGZMxN