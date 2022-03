Viral Rumor Artis dan Influencer Dibantu 'Orang Dalam' Dapat Tiket VIP Konser Justin Bieber, Pihak Promotor Bereaksi

ERA.id - Konser Justin Bieber yang akan diadakan di Indonesia pada 3 November 2022 mendatang menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan penggemar. Terbaru, viral rumor mengenai artis serta influencer sudah mendapatkan tiket VIP konser tersebut, meskipun penjualan tiket belum resmi dibuka.

Mengenai rumor tersebut, pihak promotor yakni PK Entertainment menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar. Mereka menyampaikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan tiket konser suami Hailey Baldwin itu.

Unggahan Promotor (Instagram Stories)





"Apakah benar rumor mengenai influencer mendapatkan undangan secara privat benar?Kapasitasnya sudah sangat kecil," tanya netizen kepada Founder & Chief Executive Producer PK Entertainment, Peter Hanjani.



"Not true. Fair chance for everyone to get the tickets. (Tidak benar. Kesempatan yang adil bagi siapa pun untuk mendapatkan tiket)," jawab Peter, lewat unggahan Instagram Stories, pada Jumat (25/3/2022).



