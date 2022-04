Shawn Mendes Akui Lagu 'When You're Gone' Terinspirasi dari Perpisahan dengan Camila Cabello

ERA.id - Penyanyi Shawn Mendes berbagi cerita tantang pembuatan dan inspirasi lagu terbarunya "When You're Gone". Mendes mengakui lagu barunya itu terinspirasi dari kadasnya hubungan asmara dengan Camila Cabello.



Lagu "When You're Gone" milik Shawn Mendes resmi dirilis setelah empat bulan hubungan dengan Camila Cabello kandas. Dia mencoba untuk menjadi diri sendiri dan memproses apa yang sedang terjadi pada dirinya.



"Saya pikir, dalam banyak hal, hanya saya yang memproses bagaimana rasanya menjadi diri sendiri lagi, dan memproses bagaimana rasanya belajar bagaimana mengatasi dan berada di sana untuk diri saya sendiri," kata Mendes, dikutip ET, Sabtu (2/4/2022).



