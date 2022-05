Konser Lagi di Indonesia, Ini Bocoran Lagu yang Akan Dibawakan Westlife untuk Bernostalgia

ERA.id - Grup musik ternama dunia Westlife akan menggelar konser mereka di Jakarta, Indonesia, pada 11 Februari 2023 mendatang. Untuk lagu yang akan dibawakan Westlife pada konser yang bertajuk Westlife The Wild Dreams Tour All The Hits! itu, pihak promotor sudah memberikan bocorannya.



Dipastikan bahwa lagu-lagu Westlife dari album terbaru mereka, yakni Wild Dreams akan dibawakan. Tak hanya itu, semua lagu hita mereka dari awal berkarier akan dinyanyikan dan dipersembahkan untuk para penggemar.



"Kalau dari info terakhir yang kita dapat sih, yang pastikan lagu-lagu dari album terbarunya yang rilis. Pastinya juga yang menyenangkan dan yang ditunggu-tunggu sama fans adalah semua hit mereka yang bisa konek sama kita semua," kata pihak promotor diwakili oleh Co-Founder & Chief Operating Officer PK Entertainment, Harry Sudarma, pada konferensi pers di Grand Indonesia, Jakarta, Selasa (24/5/2022).



