Richie Setiawan Dipecat dari Five Minutes, Terbukti Langgar Kode Etik Usai 15 Tahun Berkarya

Kabar mengejutkan datang dari vokalis grup band Five Minutes. Richie Setiawan secara resmi dipecat dari posisinya lantaran melanggar kode etik.



Pengumuman mengejutkan itu disampaikan oleh Ricky Tjahyadi melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram resmi Five Minutes. Ricky yang juga didampingi dengan ketiga personel Five Minutes lainnya menyatakan Richie Setiawan sudah bukan menjadi bagian dari grup band lagi.



"Pada kesempatan ini, secara resmi kami ingin menyampaikan bahwa per hari ini, Sabtu tanggal 4 Juni 2022, Richie Setiawan sudah tidak tergabung lagi didalam grup Five Minutes Band," kata Ricky.







Richie Setiawan yang sudah bergabung dengan grup band selama 15 tahun itu pun turut membenarkan berita yang beredar. Ia menyatakan bahwa dirinya sudah bukan menjadi bagian dari Five Minutes mulai 4 Juni 2022.



Menurut Richie, dirinya dan Five Minutes tidak lagi bisa berjalan bersama meski sudah 15 tahun berkarier. Namun dia memastikan permasalahan yang terjadi timbul secara pribadi antara dirinya dengan grup.



"Hal ini dikarenakan adanya kondisi kerja sama yang selama ini sudah berjalan antara saya pribadi dengan Five Minutes tidak memungkinkan lagi untuk berlanjut. Ini dikarenakan adanya suatu hal antara saya pribadi dan Five Minutes," kata Richie dalam pernyataan resminya.



Meski dirinya berhenti menjadi vokalis utama Five Minutes, ia menegaskan bahwa keputusannya untuk mundur itu diselesaikan secara baik-baik oleh kedua belah pihak. Keputusan ini juga terpaksa dipilih lantaran ia tidak ingin menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.



"Hal ini dilakukan dan diputuskan dengan niat baik dari semua pihak karena jika kerja sama ini berlanjut saya pribadi khawatir hal ini akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak ke depannya," jelasnya.



Richie Setiawan sendiri tercatat menjadi vokalis utama dari Five Minutes pada tahun 2007. Kala itu ia menggantikan posisi Sanny yang sebelumnya menjadi vokalis utama.



Lebih lanjut, Richie menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan juga para personel lainnya bila tindakannya yang disebut melanggar kode etik telah menyakiti banyak orang, termasuk para pendukungnya.



"Jikalau pun ada kesalahan dari pihak pribadi sebelumnya saya pribadi meminta maaf," tutupnya.

