Sembilan Tahun Berkarya, BTS Mendadak Umumkan Hiatus, Kenapa?

ERA.id - Kabar mengejutkan datang dari boy band asal Korea Selatan, BTS. Grup populer itu mengumumkan akan hiatus atau vakum sementara waktu usai sembilan tahun berkarya.



Pengumuman mengejutkan ini disampaikan oleh leader grup mereka, RM, selama acara FESTA, yang tayang di YouTube. Selama acara tersebut, RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V, serta Jungkook memutuskan untuk hiatus dari kegiatan grup.



Keputusan ini dipilih oleh BTS ketika mereka sedang berada di puncak. Namun RM menjelaskan bahwa selama sembilan tahun berkarya ia tidak bisa tumbuh dan mengembangkan keterampilan pribadinya. Hal ini ia rasakan sejak BTS merilis lagu "Butter" hingga "Permission to Dance".



bts hiatus (Dok: HYBE Music)





Jimin, yang mulanya tidak berbicara pun menyetujui apa yang dikatakan oleh RM. Jimin mengatakan saat ini BTS sebagai grup berada dalam masa sulit karena krisis identitas. Begitu juga pemikirannya tentang cara pandang penggemar melihat BTS.



"Saya pikir itu sebabnya kami mengalami masa sulit sekarang, karena kami telah memasuki fase di mana kami hanya mencoba menemukan identitas kami sekarang dan itu adalah proses yang melelahkan dan panjang," kata Jimin.



Meski memutuskan untuk hiatus, V meyakinkan penggemar bahwa grup tidaka akan berpisah selamanya. Mereka akan kembali bersama bila nanti waktunya tepat dan masing-masing member bisa fokus pada diri sendiri serta kegiatan solonya.



Bagi V, ketika nanti para member kembali berkumpul menjadi grup energi yang dimiliki mereka akan tetap sama, bahkan bisa jauh lebih baik dari sebelumnya.



Dalam hal ini RM kembali bersuara dan menegaskan bahwa BTS akan rehat dari dunia musik sebagai grup. Mereka akan fokus pada karier solo masing-masing daripada merilis mixtape atau single yang dibawakan bersama-sama.



"Karena kami adalah penyanyi, saya pikir akan sangat berdampak bagi kami untuk menunjukkan (siapa kami) melalui musik dan penampilan kami. Jadi mulai sekarang, kami akan merilis album (solo) alih-alih mixtape," tegas RM.



"Ini tidak seperti kita bubar," timpal Suga.



Keputusan BTS untuk hiatus ini datang tak lama setelah mereka comeback lewat album antologi mereka, Proof dengan single "Yet to Come (The Most Beautiful Moment)". Sebelum benar-benar hiatus, mereka akan melanjutkan aktivitas grup dengan membawakan lagu baru mereka di acara musik pekan ini.





Tag: bts bts hiatus bts vakum