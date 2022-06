Siap Beri Kejutan Bulan Depan, J-Hope BTS Rilis Album Solo Jack in the Box

ERA.id - Salah satu member BTS, J-Hope, akan merilis album solo perdananya yang bertajuk Jack in the Box. Album itu dijadwalkan rilis bulan depan setelah peluncuran single perdana.



Dalam pengumuman resmi yang disampaikan oleh HYBE, album Jack in the Box akan rilis pada 15 Juli 2022. Perilisan ini juga disertai dengan single perdana J-Hope yang akan rilis pada 1 Juli mendatang.



Diketahui album Jack in the Box ini akan menceritakan kepribadian dan visi musik J-Hope sebagai seorang seniman. Ia juga akan menyarakan aspirasi untuk tumbuh jauh lebih baik lagi.







Sementara itu, J-Hope pribadi juga turut membagikan kabar dari perilisan album pertamanya melalui unggahan di Instagram. Dalam unggahan itu, J-Hope membagikan sejumlah foto dirinya yang mengenakan setelan kemeja berwarna putih.



"2022 07/15 Open a Box," tulisnya pada keterangan.



Awal bulan ini, album kompilasi BTS bertajuk Prood menjadi album keenam mereka yang debut di puncak tangga lagu Billboard 200. Album yang dirilis pada 10 Juni ini merupakan kompilasi tiga disk dengan sebagian besar isinya adalah materi yang telah dirilis sebelumnya.

