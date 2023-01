Sajikan Proses Kreatif Pembuatan Solo Album, Dokumenter J-Hope BTS Tayang Bulan Depan

ERA.id - J-Hope BTS akan merilis dokumenter pribadinya yang bertajuk J-hope IN THE BOX. Dokumenter ini akan ditayangkan secara eksklusif di Disney Hotstar, pada 17 Februari 2023 mendatang.

Melalui pernyataan resmi,dokumenter J-Hope ini akan menghadirkan kisah di balik layar proses kreatif pembuatan album solo perdananya. Nantinya, member BTS itu akan berbagai suka dan duka saat J-Hope memulai kariernya sebagai artis solo.

Dokumenter J-Hope (dok. Disney Hotstar)

Persiapan panjang dan tantangan yang dilalui J-Hope untuk merilis album solonya akan disajikan kepada para penggemarnya. Tak hanya itu, dokumenter juga akan memuat penampilan penyanyi berusia 29 tahun itu di Lollapalooza 2022, hingga acara listening party albumnya.



J-Hope sendiri debut solo dengan merilis album bertajuk Jack in the Box pada 15 Juli 2022 lalu. Pada album itu, ia merilis 10 lagu dengan dua musik video untuk lagu berjudul "More" dan "Arson".



Sementara itu, J-Hope merupakan anggota BTS pertama yang debut sebagai penyanyi solo, setelah mereka mengumumkan hiatus sementara dari kegiatan grup. BTS saat ini sedang fokus pada kegiatan solo masing-masing dan bergiliran menjalani wajib militer.