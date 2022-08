Berkunjung ke Gerindra, Puan Bakal Berkuda Bersama Prabowo

ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani rencananya akan mengujungi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bukit Hambalang, Sentul, Jawa Barat, pada pekan depan. Kunjungan itu bagian dari safari politik PDIP.



"Insyaallah jika tidak ada aral dan sebagainya, kemudian momentumnya keduanya beliau ini akan sama baik Mbak Puan maupun Pak Prabowo Subianto, minggu depan kedua beliau ini akan beraniangsana," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022).



Said mengatakan, di sela-sela pertemuan itu kemungkinan Puan dan Prabowo akan berkuda bersama.



"Nampaknya Mbak Puan yang akan mendatangi Bapak Prabowo Subianto, berkuda bersama, makan bersama, kira-kira seperti itu," kata Said.



"Di markas besarnya Pak Prabowo. Di Hambalang. Insyaallah Mbak Puan akan ke sana," imbuhnya.



Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu memastikan, pertemuan itu kemungkinan besar akan jadi terlaksana. Sebelumnya, pertemuan PDIP dan Gerindra sempat tertunda.



"Insyaallah kalau waktunya kedua beliau ini sama-sama punya waktu yang sama. Harinya belum," kata Said.



Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani telah memulai safari politik ke Partai NasDem. Dia ditugaskan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memulai penjajakan dengan partai politik untuk menyongsong Pemilu 2024.



Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto mengatakan, setelah bertemu dengan NasDem, partainya akan melanjutkan safari ke Partai Gerindra.



"Ibu Ketua DPR RI Mbak Puan yang juga Ketua DPP bidang politik ditugaskan oleh ibu ketua umum partai untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi politik," kata Utut di kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (24/8).



"Kemarin sudah ke Nasdem dari kita tentu, dari kita tentu ke titik-titik lain, ke Gerindra, ke Golkar dan seterusnya. Mungkin terakhir nanti ke PPP," lanjut Utut.