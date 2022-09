Minyak Dunia Turun, Erick Thohir Buka Peluang Harga Pertamax Ikut Turun

ERA.id - Berbagai penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) swasta baru-baru ini menurunkan harga jual BBM non subsidi. Yang terbaru, penyedia BBM BP-AKR menurunkan harga jual bensin jenis BP 90 (RON 90) dan BP 92 (RON 92) pada (14/9).

Untuk bensin oktan 90 milik BP, harga satu liternya turun menjadi Rp 14.890 dari sebelumnya Rp 15.320 per liter. Sedangkan untuk oktan 92 dibanderol Rp 14.990 per liter setelah harga sebelumnya berpatok di harga Rp 15.420 per liter.



Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan jika adanya kemungkinan atau peluang penyedia BBM milik pemerintah pun ikut mengalami penyesuaian atau diturunkan.



"Mungkin saja (turun), kan gini kalau hari ini kan harga minyak mentah di US$ 95'an per barel. Kalau harga minyak menjadi US$ 75 atau US$ 65 per barel alhamdulillah. Ya pasti harga BBM Pertamax turun," ujarnya saat ditemui usai acara 'Sarasehan 100 Ekonom Indonesia' di Menara Bank Mega, Jakarta.



Erick menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah pada saat ini bukanlah menaikkan harga BBM, namun lebih kepada pengurangan anggaran subsidi BBM.



Di samping itu, ia juga tak sependapat jika Indonesia dibandingkan dengan negara lain mengenai harga jual BBM. Terlebih Indonesia sudah menjadi negara net importir minyak sejak tahun 2003. "Ini yang kadang-kadang masyarakat sering terlupakan," katanya.



PT Pertamina sebelumnya juga telah melakukan review atas harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax saat ini. Terutama di tengah tren harga minyak mentah dunia yang berfluktuasi.