Kapolri Jenderal Listyo Sigit Rotasi 704 Anggota Polri, Mulai dari Kapolda hingga Kapolres

ERA.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi 704 anggota Korps Bahyangkara di sejumlah wilayah Indonesia.

Mutasi tersebut tertuang dalam empat Surat Telegram (ST) Kapolri dengan nomor ST/2774/XII/KEP./2022 hingga ST/2777/XII/KEP./2022 tertanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani AS SDM Polri Irjen Pol Wahyu Widada.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan, bahwa mutisasi angota kepolisian itu dalam rangka penyegaran dan itu merupakan hal sudah biasa.

"Mutasi hal yang biasa dalam organisasi sebagai tour of area and tour of duty dan penyegaran serta promosi," kata Dedi dikutip Senin (26/12/2022).

Dalam ST itu, Kapolri melakukan rotasi mulai dari tingkat perwira menengah (Pamen) hingga perwira tinggi (Pati) mulai tingkat Polres, Polda hingga pejabat utama Mabes Polri.

Mereka yang dimutasi adalah, Sahlisospol Kapolri, Komjen Tomsi Tohir dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri (penugasan pada Kementerian Dalam Negeri). Posisi Sahlisospol Kapolri diisi Brigjen Rudi Setiawan yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Sumatera Selatan (Sumsel).

Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Agung Wicaksono diganti Irjen Armed Wijaya yang sebelumnya bertugas di Kemenko Polhukam. Irjen Agung Wicaksono dimutasi sebagai Pati Polda Bengkulu dalam rangka pensiun.

Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Pol, Aris Budiman dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Binkar SSDM Polri.

Posisi Kapolda Kepri diisi Brigjen Tabana Bangun yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Kepri.

Kapolri juga menunjuk Karokermaluhkum Divkum Polri, Brigjen Viktor Theodorus Sihombing Kadivkum Polri.

Sedangkan, Viktor ditunjuk menggantikan posisi Irjen Remigius Sigid Tri Hardjanto yang dimutasikan sebagai Pati Divkum Polri dalam rangka pensiun.

Posisi Karokermaluhkum Divkum Polri diisi Brigjen Rakhmad Setyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Analisis Kebijakan Utama Bidang Dalpres SSDM Polri.

Sementara itu, untuk jabatan Kapolres yang dianti diantaranya, Kapolres Kapolres Langsa Polda Aceh, AKBP Agung Kanigoro Nusantoro dimutasi sebagai Ditresnarkoba Polda Aceh.

Jabatan Kapolres Langsa dijabat oleh AKBP Muhammadun, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Sabang.

Jabatan Kapolres Sabang diisi AKBP Erwan, yang sebelumnya menjabat sebagai Koorrspripim Polda Aceh.