Amien Rais Minta Jokowi Datang ke PN Jakpus Bawa Semua Ijazah: Pak Jokowi Jadilah Rakyat Biasa, Cukup 10 Menit

ERA.id - Isu soal ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat. Isu ini bergulir lagi lantaran ijazah Jokowi yang diduga palsu digugat Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais pun ikut mengomentari hal ini. Ia menilai persoalan dugaan ijazah palsu Jokowi ini bisa diselesaikan dengan cara yang simpel dan dalam tempo yang singkat.



"Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan harga diri sebagai presiden, jadilah rakyat biasa, datangi nanti 18 oktober ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Amien dikutip dari Youtube Amien Rais Official, Jumat (14/10/2022).



Ia meminta Jokowi membawa semua ijazahnya dari Sekolah Dasar hingga SMA. Hal ini dianggap dapat mematahkan gugatan Bambang Tri.



"Please do come to PN Jakarta Selatan, cukup mungkin 10 menit, ini lho ijazah saya yang asli," kata Amien.



Menurutnya, bila yang digugat Bambang Tri memang benar ijazah palsu, maka tentu akan ada konsekuensinya. Misalnya, MPR akan memakzulkan Jokowi.



"Apakah MPR akan meng-impeach saudara Jokowi, saya tidak tahu," kata Jokowi.