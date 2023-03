AHY ke Anies: You Will Lead Us!

ERA.id - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan perahu Koalisi Perubahan kini sudah lengkap. Secara terbuka, Demokrat resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Langkah Partai Demokrat ini mengikuti jejak Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah lebih dulu mendeklarasikan mencalonkan Anies sebagai presiden mendatang.

"Artinya ya sudah lengkap, sudah lengkap gabungan koalisi partai politik untuk perahu Koalisi Perubahan," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

"Bukan saja keluarga Partai Demokrat, tapi juga tentunya keluarga besar Partai NasDem dan juga Partai Keadilan Sejahtera," imbuhnya.

Ke depannya, Partai Demokrat akan memberikan dukungan agar Koalisi Perubahan bersama Partai NasDem dan PKS bisa segera berlayar.

Kepada Anies, AHY mengatakan bahwa kapal besar Koalisi Perubahan akan berlayar di bawah kepemimpinan Anies yang sudah resmi didapuk sebagai capres di Pilpres 2024.

"You are the leader, you are the superstar, and you will command (Anda pemimpin, bintang, dan Anda akan memerintah) Koalisi Perubahan ini," kata AHY.

Dia bilang, berlayar atau tidaknya Koalisi Perubahan ke depan, tergantung komando dari Anies.

"Sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar, dan seberapa cepat, you will lead us all (kamu akan memimpin kami)," ucapnya.

Lebih lanjut, AHY mengatakan, Partai Demokrat bersama dua partai pengusung lainnya akan mendukung penuh Anies untuk memenangkan Pilpres 2024. Dia menekankan, Koalisi Perubahan tidak hanya akan mengantarkan Anies sebagai pemenang, tetapi juga membantu mewujudkan perubahan.

"Pak Anies Baswedan akan membimbing kita, tapi kami siap memberikan dukungan penuh agar bukan hanya berlayar, tapi tiba di tujuan, bukan hanya selamat, tapi juga menang dan membawa perubahan dan perbaikan bagi kita semua," pungkasnya.