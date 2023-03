Masih Awal Ramadan, Bagaimana Harga Bahan Pokok di Depok?

ERA.id - Harga bahan pokok di sejumlah Pasar Tradisional di Kota Depok, Jawa Barat, pada awal Ramadhan masih stabil dan stok masih mencukupi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok Jawa Barat, Supian Suri di Depok, Minggu mengatakan kami telah melakukan pemantauan langsung ke pasar tradisional walaupun ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan namun masih wajar.

"Hasil pantauan, stok bahan kebutuhan pokok relatif aman. Namun, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan dalam batas wajar karena permintaan yang meningkat," katanya.

Misalnya harga minyak goreng curah naik tipis dari Rp14.500 menjadi Rp15 ribu per liter. Selain itu cabai rawit merah mengalami kenaikan dari Rp80 ribu menjadi Rp85 ribu per kilogram. Harga bawang merah Rp40.000 per kg, harga telur ayam stabil di harga Rp28.000 kg.

Supian mengatakan walaupun saat ini harga dan stok kebutuhan pokok masih aman, pihaknya tetap akan melakukan operasi pasar di beberapa titik. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan juga akan menggelar Pasar Tani selama Ramadhan.

"Jadi, kita tetap berikhtiar dengan berbagai upaya, baik kegiatan ataupun bantuan agar masyarakat punya daya beli, khususnya untuk mereka yang butuh perhatian dari kita (pemerintah) melalui Kartu Depok Sejahtera (KDS)," katanya.

Kepala Unit Pelaksana Tenis (UPT) Pasar Sukatani, Tri Handoko menambahkan kenaikan harga yang terjadi sudah berlangsung sejak beberapa hari lalu, seperti telur dan cabe.

"Yang lain belum ada kenaikan, seperti daging masih stabil sejak beberapa bulan lalu, beras juga masih dalam batas HET (harga eceran tertinggi)," katanya.