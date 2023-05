Megawati, Jokowi hingga Ganjar Bakal Kompak Pidato Politik di Puncak Bulan Bung Karno 2023

ERA.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekanoputri, Presiden Joko Widodo dan calon presiden (capres) 2024 Ganjar Pranowo bakal satu panggung dan menyampaikan pidato politik di acara puncak Bulan Bung Karno pada 24 Juni 2023.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat meninjauk Stadion Gelora Bung Karno (GBK) yang rencananya bakal menjadi lokasi acara.

"Nantinya selain akan disampaikan pidato politik dari ketua umum Ibu Megawati, tentu saja dari presiden Joko Widodo, dan juga capres dari PDI Perjuangan Pak Ganjar Pranowo," kata Hasto, Senin (8/5/2023).

Adapun PDIP memilih Stadion GBK sebagai lokasi acara puncak Bulan Bung Karno karena tempat bersejarah, yang menggelorakan suatu semangat untuk mewujudkan Games of the New Emerging Forces (Ganefo) di era Pemerintahan Presiden RI pertama Soekarno.

"Di tempat yang sangat bersejarah ini melambangkan suatu visi yang suatu besar dari Bung Karno, Prokolamator dan Bapak Bangsa Indonesia, kami akan mengadakan Puncak Peringatan Bulan Bung Karno pada tanggal 24 Juni 2023," kata Hasto.

Oleh karena itu, persiapan dilakukan sejak jauh-jauh hari. Sebab diperkirakan kurang lebih 100 ribu orang akan turut hadir dalam Peringatan Puncak Bulan Bung Karno.

"Juga akan hadir di dalam kesatupaduan di dalam 3 pilar partai dari unsur anak ranting, ranting, PAC, DPC hingga pengurus di tingkat nasional dan juga Satgas Partai," katanya.

"Di mana seluruh spirit untuk menjadikan Pancasila sebagai way of Life, sebagai dasar tujuan bernegara dan kemudian seluruh kontemplasi pemikiran Bung Karno dan relevansinya bagi kepemimpinan Indonesia di dalam percaturan politik global itu akan ditampilkan dengan seluruh nuansa kebudayaan nusantara," pungkas Hasto.