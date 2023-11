Bandara Soetta Tak Masuk Daftar Bandara Ramah Keluarga, Ini Penjelasan Angkasa Pura II

ERA.id - PT Angkasa Pura II (Persero) menyampaikan bahwa Bandara Soekarno-Hatta masuk sebagai salah satu bandara di dunia yang paling ramah keluarga menurut lembaga asal San Francisco, AS, yakni The Family Vacation Guide.

Presiden Direktur AP II Muhammad Awaluddin mengatakan, Bandara Soekarno-Hatta berupaya menyediakan fasilitas bagi setiap segmen pelaku perjalanan, termasuk keluarga.

“Secara berkelanjutan, AP II terus meningkatkan standar pelayanan dan melengkapi fasilitas di Bandara Soekarno-Hatta sehingga dapat menyediakan berbagai kebutuhan dari beragam segmen penumpang pesawat, mulai dari single traveler, pebisnis, hingga keluarga," kata Awaluddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/11/2023) dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, The Family Vacation Guide menyatakan Bandara Soekarno-Hatta berada di peringkat 8 di dunia dengan skor 9,08 dalam daftar The World’s Most Family-Friendly Airports 2023.

Adapun metode penilaian yang diterapkan adalah dengan membuat daftar 77 bandara internasional terbesar di dunia, lalu menganalisis kualitas bandara bagi keluarga dengan melihat persentase ketepatan keberangkatan dan pembatalan penerbangan (data dari OAG.com), lalu ketersediaan WiFi unlimited, kemudian pilihan tempat makan dan beraktivitas bagi keluarga (dilihat juga dari Tripadvisor dan website bandara).

Berdasarkan metode itu, Bandara Soekarno-Hatta ditetapkan memiliki 92 tempat F&B bagi keluarga, menyediakan unlimited WiFi, dan keluarga dapat melakukan 45 aktivitas di bandara.

Ia mengatakan, pelayanan dan fasilitas di Bandara Soekarno-Hatta dilengkapi dengan keramahtamahan khas Indonesia.

"Ini menjadi pemacu untuk terus meningkatkan pelayanan,” ujarnya.

Sementara itu, Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Dwi Ananda mengatakan fasilitas disiapkan secara khusus dan gratis bagi pengunjung.

“Fasilitas-fasilitas terus kami tambah secara berkelanjutan di Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal 3. Kami berharap dapat menambah kesenangan keluarga saat bepergian,” ujar Dwi Ananda.

Fasilitas bagi keluarga di Bandara Soekarno-Hatta di antaranya Game Station yang menyediakan konsol gim dilengkapi dengan virtual reality bagi keluarga, kemudian Kid Zone dengan mini playground yang terdapat di sejumlah titik di terminal penumpang.

Di samping itu, Bandara Soekarno-Hatta juga memiliki Tourism Activity Center di terminal penumpang yang dilengkapi virtual reality untuk keluarga menjelajah beragam destinasi wisata di Indonesia.

Fasilitas selanjutnya bagi keluarga adalah Reading Corner yang menyediakan berbagai jenis buku dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Bandara Soekarno-Hatta juga menyediakan jalur khusus (fast track) di area Security Check Point bagi penumpang lanjut usia atau keluarga yang membawa anak kecil.

Bagi keluarga yang ingin menunaikan ibadah bersama-sama, di Bandara Soekarno-Hatta terdapat ratusan musholla dengan dimensi luas di terminal penumpang. Selain itu, juga terdapat 6 masjid di kawasan bandara.

Fasilitas berikutnya adalah golf car gratis di Terminal 3 yang bisa digunakan satu keluarga secara bersama-sama untuk menuju boarding gate guna naik pesawat.

Terminal penumpang di Bandara Soekarno-Hatta juga menyiapkan nursery room yang dilengkapi sterilizer untuk menyimpan ASI serta area untuk mengganti popok. Nursery room ini dibuka 24 jam setiap harinya.

Bagi keluarga yang bepergian dengan anak kecil, di terminal penumpang tersedia baby stroller agar lebih mudah dalam melakukan perjalanan.

Bandara Soekarno-Hatta juga menyediakan toilet bagi keluarga dengan dimensi yang luas dan dilengkapi fasilitas seperti meja mengganti popok serta pegangan (handle) bagi lanjut usia.

Ia menambahkan, pada ASEAN Tourism Awards 2023, toilet di Bandara Soekarno-Hatta pun mendapat penghargaan The 2nd ASEAN Public Toilet Award.

"Bandara Soekarno-Hatta dilengkapi juga dengan TravelinPass guna mempermudah keluarga memproses keberangkatan, cukup menunjukkan wajah di autogate saat menuju boarding lounge," katanya.