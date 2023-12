Libur Natal dan Tahun Baru, TMII Gelar Konser Musik Mulai 21 Desember hingga 1 Januari 2024

ERA.id - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menyelenggarakan beragam kegiatan termasuk konser musik yang dapat dinikmati oleh masyarakat untuk menyemarakkan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Direktur Utama TMII, Claudia Ingkiriwang mengatakan, TMII menggelar "One There Land" yang menyajikan konsep unik dan menarik, mulai dari konser musik selama 12 hari pada 21 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024.

"Kegiatan ini dimeriahkan oleh puluhan musisi tanah air, podcast hingga 'stand-up comedy'," kata Claudia di Jakarta, Minggu (17/12/2023).

Beberapa musisi pada "line up" fase pertama di antaranya Okaay pada 23 Desember, Aruma 24 Desember, GJLS pada 25 Desember, Aldi Taher pada 25 Desember, Dikta di 27 Desember 2023, Hindia untuk 28 Desember dan lainnya.

"'Line up' ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu acara, yang pastinya akan menambah kemeriahan acara 'One There Land', katanya.

Selain konser 12 hari "One There Land" yang dimeriahkan oleh musisi tanah air, TMII juga menampilkan pertunjukan musik dan tari daerah serta wayang kulit sebagai upaya pelestarian akan seni tradisi.

Terkait pertunjukan "Dancing Fountain Tirta Cerita" yang merupakan sebuah harmonisasi perpaduan multimedia pertunjukan (show) dengan "water screen" dan air mancur serta pencahayaan drone, yang sebelumnya rutin ditampilkan setiap hari mulai pukul 18.30 WIB akan ditambah jam penayangannya.

"Selama pekan Natal dan tahun baru ini pertunjukan Tirta Cerita akan ada penambahan jam tayang," katanya.

Jika biasanya hanya satu kali sehari, sekarang menjadi lima kali sehari. "Khusus pada malam tahun baru akan ada 6 kali pertunjukan dalam satu hari," katanya.

"Dancing Fountain Tirta Cerita" ini merupakan pertunjukan air mancur terbesar di Jakarta dan pertunjukan air mancur dengan drone terbesar di Asia Tenggara.

Tak hanya itu, pengunjung TMII juga dapat menikmati berbagai kegiatan rekreasi lainnya, termasuk kunjungan ke taman burung, taman reptil, menaiki kereta gantung atau piknik santai bersama keluarga dengan tersedianya banyak area terbuka hijau.

TMII juga menyiapkan beragam sajian nusantara di Festival Kuliner untuk memuaskan pengunjung dengan berbagai preferensi makanan. Yakni di "Jakarta Crunchy Area" yang khusus menyajikan segala jenis makanan produk roti (baking/pastry).

Mulai dari yang sedang viral saat ini sampai yang ter-legend di Jakarta. Selain itu, dapat ditemukan berbagai jenis minuman dari gerai kopi (coffee shop) panutan di Jakarta hingga minuman kekinian.

TMII juga menggelar kegiatan "Skena Market Land" yang terdiri dari peragaan busana, pameran 100 UMKM, tempat bermain anak-anak dan "stand-up comedy".

"Dalam memberikan rasa aman bagi wisatawan yang berkunjung ke TMII, Manajemen TMII juga menggandeng pengamanan kawasan bersama unsur TNI dan Polri dengan tersedianya beberapa titik tenda/pos pelayanan keamanan serta pos kesehatan," kata Claudia.

Selama pekan Natal dan tahun baru, jam operasional gerbang masuk TMII juga akan diperpanjang, mulai pukul 05.00-22.00 WIB. Khusus pada malam tahun baru sampai pukul 02.00 WIB.

Manajemen TMII memberlakukan harga tiket masuk khusus selama pekan tersebut, yaitu sebesar Rp50.000 per orang. Pengunjung diimbau untuk membeli tiket secara daring (online) di www.tamanmini.com untuk menghindari antrean panjang di pintu masuk.

Bagi yang menggunakan angkutan umum, terdapat Halte Bus TransJakarta tepat di pintu masuk TMII. "Tersedia juga layanan shuttle gratis yang langsung mengangkut pengunjung dari Lobby Stasiun LRT TMII ke Tourist Information Center TMII dan sebaliknya," kata Humas TMII Novera Mayang Sari.