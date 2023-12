Mulai dari OKAAY Hingga Aldi Taher, TMII Hadirkan Konser Musik Selama Libur Nataru

ERA.id - Menyambut masa ramai perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menggelar beragam event yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Pekan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) akan berlangsung mulai tanggal 20 Desember 2023 s.d 2 Januari 2024. Salah satunya, berkolaborasi dengan Lights On, menggelar event OneThereLand.

Konser ini menawarkan konsep unik dan menarik, mulai dari konser musik 12 hari mulai tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 1 Januari 2024 dimeriahkan oleh puluhan musisi tanah air, podcast, hingga stand-up comedy.

Beberapa musisi pada line up fase pertama diantaranya OKAAY 23 Desember 2023, Aruma 24 Desember 2023, GJLS 25 Desember 2023, Aldi Taher 25 Desember 2023, Dikta 27 Desember 2023, Hindia 28 Desember 2023, dan lain-lain.

Konferensi pers TMII (Foto: Dok. TMII)

Line up ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu acara yang pastinya akan menambah kemeriahan acara OneThereLand.

Untuk para pecinta kuliner, terdapat Jakarta Crunchy Area yang khusus menyajikan segala jenis makanan produk baking/pastry. Mulai dari yang sedang viral saat ini sampai yang ter- legend yang ada di Jakarta.

Pada bagian beverages, di CRUNCHY AREA dapat ditemukan berbagai jenis minuman dari coffeeshop panutan di Jakarta hingga minuman kekinian. Selain itu, juga ada Skena Market Land yang terdiri dari Fashion Show, 100 UMKM exhibition, playground, dan stand-up comedy.

"Selain konser 12 hari OneThereLand yang dimeriahkan oleh musisi tanah air, kami juga akan menampilkan pertunjukan-pertunjukan musik dan tari daerah, serta wayang kulit sebagai upaya pelestarian akan seni tradisi," ujar Direktur Utama TMII, Claudia Ingkiriwang dari keterangan resmi TMII.

Sebagai perwakilan dari Lights On, Ratu Assyiffa Kusumah mengaku antusias dengan event ini.

"Kami sangat senang dapat berkolaborasi dengan TMII untuk menggelar event One There Lands. Kami yakin event ini akan menjadi salah satu event yang diminati di salah satu taman rekreasi Indonesia," tutur Ratu Assyiffa Kusumah.

Nadhif Basalamah yang baru saja merilis single Penjaga Hati merasa senang bisa menjadi bagian event One There Lands

"Terimakasih Lights On dan Taman Mini Indonesia Indah, yang telah memberi kepercayaan buat saya menjadi pembuka untuk Ome There Lands. Pemgalaman luar biasa, dan senang sekali melihat antusias penonton. Mudah-mudahan tahun depan One There Lamds lebih besar lagi." tutur Nadhif Basalamah.

One There Land terbuka untuk umum. Pengunjung hanya perlu membayar harga tiket bundling, untuk weekdays sebesar Rp.65.000 dan pada weekend menjadi Rp. 80.000, harga sudah termasuk tiket masuk TMII.

Selain offline, tiket juga dapat dibeli secara online melalui website TMII atau Lights On. Untuk keterangan lebih lanjut bisa dilihat melalui website resmi TMII dan Instagram @lights.onproject atau @onethere.land.