Viral Video Pria Mandi Beras di Surabaya, Bulog Pastikan Sudah Dipecat

ERA.id - Beredar di media sosial video viral seorang pria sedang mandi beras di Gudang Bulog Banjar Kemantren 2 Surabaya utara. Dalam rekaman video salah satunya diunggah di akun X @BaseBDG tersebut terlihat pria sedang berbaring ditumpukan beras Bulog. kemudian salah satu pria yang berdiri memegang karung mengguyurkan beras ke tubuh pria tersebut.

Saat dikonfirmasi ERA, Kepala Kantor Bulog Cabang Surabaya Utara Sugeng Hardono mengatakan bahwa pihaknya telah bertindak tegas terhadap pria itu. Pria di rekaman video itu merupakan buruh harian lepas.

Pihak Bulog juga menelusuri kejadian video mandi beras oleh buruh lepas tersebut pada Selasa (19/12/2023) lalu. Buruh berisinial IS itu sudah tidak lagi bekerja di gudang Bulog Cabang Surabaya Utara.

"Kejadian itu memang sudah kami telusuri, bahwa bersangkutan itu adalah buruh harian lepas. Saat ini kita sudah tindaklanjuti tegasin bahwa buruh tersebut sudah tidak kerja lagi di sini," kata Hardono, Rabu (27/12/2023).

Hardono menjelaskan di dalam video tersebut bahwa beras itu dalam proses handling dari kapal impor yang masuk ke gudang.

"Beras itu adalah beras kempos atau beras hasil handling, beras kemasan sobek dari kapal yang sebenarnya itu akan diproses lagi untuk dilakukan pengolahan kembali untuk standarisasi baik itu secara kualitas maupun kuantitas beras untuk jadi stok bulog," jelasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa beras tersebut merupakan kempos, sweeping atau berasan kemasan yang rusak yang harus diolah dulu.

"Kami kan punya fasilitas Rice to rice (R to R), jadi beras-beras yang enggak sesuai standar kualitasnya kuantitas baik itu rusak, basah dan sebagainya kami akan proses, belum sampai R to R itu ada kejadin itu, itu akan kami alihkan ke R to R," pungkasnya.