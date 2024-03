Profil Said Abdullah, Caleg dengan Suara Tertinggi

ERA.id - Said Abdullah, calon anggota legislatif (caleg), berhasil meraih suara terbanyak sebagai caleg DPR RI dalam Pemilu 2024. Diusung PDI Perjuangan, Said Abdullah meraih 528.815 suara di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI, meliputi wilayah Pulau Madura yang terdiri dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Simak profil Said Abdullah, caleg suara tertinggi di bawah ini.

Berdasarkan data dari Rekapitulasi Hasil Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Said Abdullah mendapatkan 58.539 suara di Bangkalan, 172.404 di Sampang, 26.377 di Pamekasan, dan 271.495 di Sumenep.

Adapun perolehan suara Said Abullah tersebut setara dengan 80,13 persen dari seluruh perolehan suara PDI Perjuangan pada dapil tersebut.

Profil Said Abdullah

Said Abdullah adalah pria kelahiran Sumenep 22 Oktober 1962 (usia 61 tahun). Ia pernah menempuh pendidikan di Universitas Imam Saud, Arab Saudi pada tahun 1984. Istrinya bernama Halidah Ayu Winarti dan mempunyai empat orang anak.

Putra keduanya, Lillahi Mas Bergas Darmacil, sempat menjadi sorotan perhatian karena menyebarkan 20 ribu undangan untuk resepsi pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2021.

Said Abdullah. (Foto: Dok. Antara)

Said Abdullah mengawali karier politiknya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Banteng Muda Indonesia Kabupaten Sumenep tahun 1982-1985 dikutip dari saidabdullah.co. Setelah itu, jabatannya naik sebagai Sekretaris DPC PDI Kabupaten Sumenep untuk tahun 1983-1988.

Pada tahun 1984-1987, Said Abdullah juga sempat menduduki posisi Ketua Majelis Muslimin Indonesia Kabupaten Sumenep. Kariernya di bidang politik semakin melejit saat dirinya terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009 sekaligus Wakil Bendahara PDI Perjuangan untuk periode 2005-2010.

Selain itu, Said Abdullah juga terpilih kembali sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024. Bersama Bambang DH, Said Abdullah pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2013, tetapi gagal. Untuk saat ini, Said Abdullah ditetapkan sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang perekonomian sekaligus anggota aktif DPR RI pada tahun 2024.

Said Abdullah Pernah Terlibat Kontroversi

Pada tahun 2022, nama Said Abdullah pernah ramai sebagai bahan perbincangan. Pada saat itu, viral videonya yang sedang merokok di pesawat pribadinya dan ramai dibicarakan di media sosial. Dalam video yang beredar tersebut, Said Abdullah sedang merokok di dalam pesawat bersama beberapa orang rombongan dalam pesawat tersebut.

Sebagai tanggapan terhadap viralnya video tersebut, Said Abdullah menjelaskan bahwa video yang dimaksud adalah video lama, dan selanjutnya diramaikan kembali. Said Abdullah menilai video tersebut menjadi viral lagi karena wacana pemerintah dan Badan Anggaran DPR untuk menghapus pelanggan listrik 450 VA. Ia mengatakan, hal tersebut hanyalah isu yang dibelokkan dan sudah keluar dari aspek proporsionalitas.

