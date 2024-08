Dihadiri Sutradara dan Para Pemain Film Pee Mak, Banjong Pisanthanakun Berikan Pujian untuk Film Kang Mak From Pee Mak

ERA.id - Gala Premiere film "Kang Mak From Pee Mak" yang digelar kemarin malam sukses menarik perhatian para tamu undangan, termasuk kehadiran spesial dari sutradara film asli "Pee Mak" asal Thailand, Banjong Pisanthanakun.

Bersama dengan para bintang Thailand, Mario Maurer dan Davika Hoorne, Banjong hadir untuk menyaksikan adaptasi Indonesia dari film komedi horor yang populer tersebut.

Usai menyaksikan film Kang Mak From Pee Mak, Banjong Pisanthanakun tak bisa menyembunyikan rasa senangnya.

Dalam komentarnya setelah acara, melalui akun resmi sosial medianya @banjong_p, ia mengungkapkannya.

"Loved the film so much! Laughed and cried with it. Loved all the cast and chemistry. so much fun (Sangat suka film ini! Tertawa dan menangis saat menontonnya. Suka semua pemeran dan chemistry-nya kuat sekali. Sangat menyenangkan)," ujarnya, saat ditemui di Plaza Indonesia, Sabtu (8/4/2024).

Pujian dari Banjong ini tentu menjadi sorotan, mengingat "Pee Mak" adalah salah satu film box office terbesar di Thailand yang memiliki basis penggemar yang luas.

Banjong mengapresiasi bagaimana Falcon Pictures berhasil mengadaptasi ceritanya dengan nuansa yang tetap menghibur namun sarat emosi, serta chemistry yang kuat antar pemain.

Film "Kang Mak From Pee Mak" akan segera tayang di bioskop-bioskop seluruh Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2024. Vino G Bastian, Tora Sudiro, Rigen Rakelna, Indra Jegel, Indro Warkop, Marsha Timothy, Jirayut, Ananta Rispo, Aming, dan Tarzan