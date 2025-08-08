Hasil Tes DNA Ridwan Kamil Terkait Anak Lisa Mariana Keluar 5-10 Hari

ERA.id - Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) telah menjalani tes DNA untuk mengetahui ayah dari anak eks model majalah dewasa Lisa Mariana. Hasil pemeriksaan DNA akan keluar dalam waktu sepekan lebih.

"Dilab DNA Pusdokkes Polri (pemeriksaan DNA-nya), kurang lebih 5-10 hari (hasilnya keluar)," kata Labdokkes Pusdokkes Polri Brigjen Sumy Hastry Purwanti kepada wartawan, Jumat (8/8/2025).

Sebelumnya, Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan anaknya menjalani pemeriksaan DNA di Bareskrim Polri, Kamis (7/8) kemarin. RK dan Lisa diperiksa di ruangan berbeda atau dalam artian keduanya tak bertemu.

Setelah air liur dan darahnya diambil tim medis, RK ingin agar kasusnya dengan Lisa ini segera selesai. "Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu," kata RK di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8).

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini tak mau bicara banyak. Dia hanya menambahkan pemeriksaan DNA ini bisa dilakukan usai dirinya mengajukan permohonan hal tersebut ke penyidik.

"Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya," tuturnya.

Pengacara Lisa, Jhony Nababan memperkirakan hasil pemeriksaan DNA akan keluar dalam waktu 10 hari. Namun, Jhony mengaku tak mau menebak hasil pemeriksaan DNA ini. Saat disinggung laporan RK telah naik ke tahap penyidikan dan Lisa berpotensi menjadi tersangka, Jhony enggan menjawabnya.

"Kasus ini masih teknis, kenapa udah bisa berbicara seperti itu. Ini kita hargai proses polisi lah. Polisi udah bekerja dengan profesional, dengan baik," imbuh Jhony.