Viral Video Gibran Tak Salami Banyak Ketua Partai, Bahlil: Salah Ambil Gambar Itu

ERA.id - Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia membantah hubungannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah retak.

Kabar tak sedap itu semakin meluas saat viral video anak Presiden Jokowi tersebut tak menyalami Bahlil saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Minggu (10/8).

"Salah ambil gambar itu, orang saya satu kereta sama Mas Gibran," kata Bahlil saat memberikan keterangan pada media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/8/2025).

Bahlil pun menegaskan bahwa ia naik kereta cepat "Whoosh" yang sama dengan Gibran saat menuju Jatijajar, dan saat kembali menuju Jakarta.

Mantan Kepala BKPM tersebut juga mengungkapkan ia duduk bersebelahan dengan Gibran di kereta.

"Saya datang satu kereta 'Whoosh' dengan Mas Wapres, pulangnya juga satu kereta duduk bersebelahan malahan. Kok ada aja berita enggak berkualitas gitu lho," kata Bahlil.

Dalam keterangan itu, Bahlil juga membantah tidak ada pembahasan soal dinamika dalam struktur organisasi Golkar dengan Presiden Prabowo. "Enggak ada (pembahasan). Memang ada apa?" jawab Bahlil singkat.