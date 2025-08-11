Beda dari Prabowo, Gibran Tak Salami dan Cuma Lewati Menteri AHY dkk Saat Upacara

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto terekam menunjukkan perhatian lebih kepada menterinya. Momen itu terekam saat dia merapikan baret Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.

Dia juga menyalami sejumlah pejabat negara sebelum memulai Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer.

Presiden Prabowo, yang mengenakan kopiah hitam dan safari, tiba di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu pagi pukul 08.55 WIB, untuk memimpin upacara kehormatan selaku inspektur upacara.

Dalam perjalanannya menuju mimbar kehormatan, Prabowo menyalami beberapa menteri yang mengenakan seragam loreng, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menko Muhaimin.

Sebelum lanjut berjalan menyalami pejabat negara lainnya, Presiden Prabowo sempat berhenti sejenak dan memperhatikan posisi baret Muhaimin yang dinilai kurang pas. Alhasil, Prabowo langsung merapikan posisi baret Cak Imin, kemudian lanjut berjalan menyalami pejabat negara lainnya.

Prabowo yang didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, kemudian menyalami Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar. Di depan Sultan Bachtiar, langkah Presiden kembali terhenti, dan Presiden langsung membetulkan posisi baret Sultan. Presiden lanjut menyalami Ketua BIN M. Herindra, dan langsung berjalan menuju Mimbar Kehormatan.

Di Mimbar Kehormatan, Presiden kemudian naik maung bersama Menhan Sjafrie, Panglima TNI, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, kemudian didampingi pula Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono untuk memeriksa pasukan.

Gibran memang beda

Hal berbeda ditunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anak Presiden Jokowi itu malah tak menyalami AHY. Momen itu terekam ketika Gibran baru tiba di lokasi acara.

Dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, Gibran tiba menggunakan maung putih sekitar pukul 08.50 WIB. Gibran yang berbaju safari cokelat memang datang lebih dahulu dari Prabowo.

Gibran pun melangkah dan terus melewati Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinataor Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Tak ada salam dari Gibran untuk menteri-menteri tersebut.

Gibran cuma terlihat menyalami Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Marsekal Tonny Harjono. Setelah itu, Gibran duduk di tempat yang disediakan.