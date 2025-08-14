Simak Susunan Peringatan HUT ke-80 RI di Istana Negara dan Monas

ERA.id - Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/8) akan dipusatkan di halaman Istana Merdeka dan kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-25/M/S/TU.00.03/08/2025, upacara peringatan Detik-detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih akan dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto selaku inspektur upacara.

Tamu undangan meliputi pimpinan lembaga negara, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, duta besar negara sahabat, serta masyarakat. Peserta diimbau mengenakan wastra nusantara.

Berikut susunan acara di Monumen Nasional dan di halaman Istana Merdeka.

Acara di Monumen Nasional:

Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi pukul 07.00 WIB dari Monas menuju Istana Merdeka.

Kirab Pengembalian Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi pukul 17.45 WIB dari Istana Merdeka menuju Monas.

Pesta Rakyat di kawasan Monas pukul 08.00-14.00 WIB dan 16.00-22.00 WIB.

Karnaval Bersatu Kemerdekaan pukul 19.30 WIB dengan rute Monas - Jl. MH Thamrin - Bundaran Hotel Indonesia - Semanggi.

Acara di Istana Merdeka:

Pertunjukan kesenian pukul 07.25 WIB di halaman Istana Merdeka.

Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI pukul 10.00 WIB.

Pertunjukan kesenian pukul 15.30 WIB.

Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pukul 17.00 WIB.

Masyarakat diimbau untuk mengikuti dan meramaikan Pesta Rakyat serta menyaksikan Karnaval Bersatu Kemerdekaan secara langsung di sepanjang rute yang telah ditentukan.