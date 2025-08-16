Loyal ke Mega Jadi Alasan Hasto Diangkat Jadi Sekjen PDIP Lagi

ERA.id - Analis komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensat) mengatakan penunjukan kembali Hasto Kristiyanto menjadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan periode 2025-2030 tidak mengejutkan dan sudah bisa diprediksi.

Alasannya, sejak awal Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memang tak akan mengganti Hasto sebagai sekjen partai berlogo banteng bermoncong putih.

"Dari awal kita sudah bisa menebak ya, saat ibu Megawati merangkum ketum sekaligus sekjen itu tanda bahwa dari awal sudah ada yang dipersiapkan dan itu dipersiapkan untuk Hasto," kata Hensa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat kemarin.

Semuanya terlihat saat Megawati secara konsisten menunjukkan kepercayaan penuh terhadap loyalisnya, termasuk dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti kasus hukum yang sempat menimpa Hasto.

Hensat menilai, saat ini Megawati belum terlihat ingin mengganti Hasto dengan orang lain, sebab rekam jejak Hasto yang hingga saat ini tegak lurus dan loyal terhadap Megawati, sulit terganti dengan kader lain.

Loyalitas ini, menurut Hensa, menjadi kunci utama dalam dinamika internal PDI Perjuangan, di mana kestabilan kepemimpinan dianggap penting untuk menghadapi agenda politik mendatang, seperti persiapan Pemilu 2029 dan pengawalan program-program pro-rakyat.

"Jika tidak ada kasus hukum yang menjerat Hasto kemarin, ia pasti akan tetap menjadi Sekjen PDI Perjuangan, dan dia kan dikenal sebagai orang yang tegak lurus dan loyal ke bu Mega, pagi sampai sore ketemunya bu Mega kok," ujarnya.

Ia juga menyebut Megawati saat ini masih nyaman menahkodai PDI Perjuangan dengan didampingi Hasto. Makanya wajar jika Hasto terpilih lagi menjadi Sekjen PDI Perjuangan dalam periode 2025-2030.

"Kenyamanan itu masih ada di Hasto, jadi selama kenyamanan itu masih ada, saya rasa tidak akan posisi sekjen itu diberikan ke orang lain," tutur Hensa.