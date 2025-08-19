Anggota DPR Bela Diri Saat Dicibir Publik karena Joget Sewaktu Sidang Tahunan

ERA.id - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir merespons cibiran publik kepada sejumlah anggota DPR RI yang berjoget di Sidang Tahunan pada Jumat (15/8).

Adies bilang, mereka bergoyang setelah acara inti dan pidato-pidato kenegaraan selesai. Lagipula aksi tersebut sehabis mereka mendengar musik yang dimainkan oleh grup musik taruna sejumlah lembaga pendidikan. Dengan lagu yang memiliki irama bersemangat, dia menilai bahwa para anggota DPR RI itu terbawa emosi hingga berjoget.

"Dan goyangnya juga tidak ke mana-mana, hanya berdiri di kursinya masing-masing saja," kata Adies usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Namun substansi yang paling penting, menurut dia, semua pidato kenegaraan yang disampaikan berjalan dengan khidmat dan lancar.

Untuk itu, dia pun meminta agar fenomena para wakil rakyat yang berjoget itu tak perlu dilebih-lebihkan.

"Jadi yang penting kalau hemat saya, jangan terlalu disalahartikan, bahwa acara inti sudah selesai dan mereka tentunya tetap mempunyai empati begitu," katanya.

Sejauh ini, menurut dia, tugas-tugas yang dilakukan para anggota DPR RI itu sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya masing-masing.

Dia pun menilai bahwa fenomena joget tersebut merupakan ungkapan rasa sukacita dan gembira bahwa Indonesia telah mencapai usia kemerdekaan yang ke-80 tahun.

Angka itu, kata dia, harus dihadapi dengan optimistis, sukacita, dan juga kerja keras yang maksimal

"Ke depan Indonesia harus lebih baik lagi menatap ekonomi global dan juga menuju Indonesia Emas 2045," kata dia.