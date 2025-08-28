Denny Sumargo Nyinyir Anggota DPR RI Asyik Joget: Lanjutin yang Terbaik

ERA.id - Denny Sumargo menyentil anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang asyik berjoget selama Rapat Tahunan MPR/DPR RI beberapa waktu lalu. Denny menyebut tindakan itu tidak perlu dilakukan.

"Lanjutin (joget) aja lanjutin. Lanjutin yang terbaik," ujar pria yang akrab disapa Densu itu dengan nada nyinyir.

Usai mengutarakan hal itu, Densu lantas mengingatkan agar pernyataannya ini tidak ‘digoreng’ demi kepentingan.

"Lu jangan nanya-nanya gue begituan nanti gue digoreng-goreng," katanya.

Namun di sisi lain, suami Olivia Alan ini menekankan agar DPR RI tidak melakukan tindakan yang tidak pantas. Ia pun meminta anggoa DPR tidak malakukan hal tidak pantas di astas penderitaan rakyat

"Setuju nggak setuju emang ada ininya, pengaruhnya. Ya memang rakyat menderita, ya kalau bisa janganlah," tegasnya.

Diketahui belakangan artis yang terjun ke dunia politik banyak menuai sorotan dengan berbagai kasus. Nafa Urbach misalnya, ia panen hujatan setelah mendukung tunjangan rumah Rp50 juta lantaran sering terjebak macet dari Bintaro ke Senayan.

Kemudian ada Eko Patrio yang tampil dengan set Dj disertai musik sound horeg. Aksi Eko itu terjadi tidak lama setelah DPR RI menuai hujatan akibat berjoget selama Rapat Tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, beberapa waktu lalu.