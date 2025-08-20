Soal Hasil Tes DNA Anak Lisa Mariana, Pengacara RK: Sudah Tidak Ada Lagi Spekulasi Lagi di Medsos

ERA.id - Bareskrim Polri telah menyatakan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) bukan merupakan ayah dari anak Lisa Mariana. Pengacara RK, Muslim Jaya ingin agar kasus ini tak diperdebatkan lagi di kemudian hari.

"Sudah tidak ada lagi spekulasi, tidak ada lagi perdebatan di media sosial maupun di media mana pun. Karena ini sudah selesai. Nah, kami harapkan juga kepada publik, mari kita sudahi adanya spekulasi yang berkembang karena ini sudah keluar hasilnya," kata Muslim di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Muslim belum mengetahui respon Ridwan Kamil terkait hasil tes DNA yang dilakukan Pusdokkes Polri. Hanya saja, RK sebelumnya menyampaikan apapun hasilnya akan diterima dengan lapang dada.

Pengacara ini kemudian ingin polemik antara kliennya dengan Lisa Mariana dihentikan sampai sini.

"Nanti, kami dari pihak pelapor menganggap peluang untuk restorative justice selalu ada, kan begitu ya, karena itu dibenarkan dalam UU. Nanti kami akan pertimbangkan. Nanti akan ada statement berikutnya," tuturnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengaku bakal segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam laporan RK terhadap Lisa Mariana terkait dugaan pencemaran nama baik.

"Tentunya dari penyidik terkait dengan informasi ini kita akan melakukan langkah-langkah untuk memberikan kepastian hukum, mungkin langkah yang paling dekat adalah kita akan melakukan gelar perkara," kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso saat jumpa pers di kantornya, hari ini.

Perwira menengah Polri ini belum menyampaikan kapan gelar perkara penetapan tersangka itu dilakukan. Dia hanya menambahkan Pusdokkes Polri telah mengirimkan hasil pemeriksaan DNA ke Ridwan Kamil, Lisa dan anaknya berinisial CA.

"Dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non identik," tuturnya.