KPK Tangkap Wamenaker Immanuel "Noel" Ebenezer, Terlibat Kasus Pemerasan?

ERA.id - KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu malam, 20 Agustus.

“(Diamankan, red) di Jakarta,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Kamis (21/8/2025).

Dari informasi yang beredar, Wamen yang akrab disapa Noel itu terlibat dalam kasus pemerasan. Perihal info tersebut, Fitroh belum mau menjelaskan secara gamblang.

"Terkait pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam rangka pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)."

Intinya dia membenarkan dalam operasi itu, pihak yang turut dibawa adalah Immanuel Ebenezer. “Benar (Wamenaker Immanuel Ebenezer diamankan dalam OTT KPK, red),” tegasnya.

Eks Relawan Joman

Sebelumnya menjadi Wamen, Noel sempat menjabat sebagai Ketua Relawan Jokowi Mania. Di berbagai tv, dia gigih mengampanyekan secara pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Pria yang bernama lengkap Immanuel Ebenezer Gerungan ini kian melejit karier politiknya saat diangkat menjadi Komisaris Utama PT Mega Eltra pada 12 Juni 2021.

Perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang beroperasi di bidang perdagangan, jasa konstruksi, keagenan, dan industri cat.

Namun, masa jabatannya sebagai Komisaris BUMN tidak bertahan lama, karena pada 2022, Immanuel Ebenezer dicopot.

Noel kemudian memutuskan untuk bergabung sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk memberi dukungan penuh kepada pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.