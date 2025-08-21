KPK Benarkan Wamenaker Ebenezer Ditangkap Kasus Pemerasan

ERA.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta. Dia ditangkap dalam operasi senyap itu terkait dugan pemerasan.

"Benar KPK melakukan penangkapan terhadap Wamenaker terkait pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam rangka pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

Dia belum mau bicara banyak dan hanya menambahkan Noel tidak ditangkap sendiri.

"Ada beberapa orang (yang ditangkap selain Noel)," imbuhnya.

Wamenaker Noel dikenal sebagai sosok yang vokal terhadap barbagai pelanggaran perusahaan terhadap karyawan. Ia sering kali menyatroni perusahaan yang melakulan penahanan ijazah hingga pelanggaran lain atas laporan yang diterimanya.

Dalam berbagai kesempatan, Noel bahkan dengan bangga menyebut dirinya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat menyidak berbagai perusahaan. Salah satu sidak yang viral dan menuai atensi publik ialah saat ia memperjuangkan ijazah karyawan dari seorang pengusaha asal Surabaya, Jan Hwa Diana.