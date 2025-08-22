Heboh Foto Wamenaker Ebenezer Dipasang Alat EKG, KPK: Dia Sehat

ERA.id - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menegaskan foto Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang dipasangi alat elektrokardiogram (EKG), dan beredar di masyarakat tidak diambil di Gedung KPK.

"Foto tersebut kami pastikan bukan di KPK," ujar Budi, dikutip Antara, Jumat (22/8/2025).

Selain itu, dia menegaskan foto tersebut tidak diambil oleh lembaga antirasuah tersebut.

"Bukan," tegasnya.

Sementara itu, dia menyatakan kondisi Wamenaker sehat setelah ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT).

"Kondisi yang bersangkutan saat ini dinyatakan sehat," ujarnya.

Sebelumnya, kabar OTT KPK terhadap Wamenaker dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Fitroh mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Dia juga mengatakan KPK menyita puluhan kendaraan dalam OTT tersebut.

Sementara hingga Kamis (21/8) sore, pewarta di lapangan melaporkan terdapat 22 kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang telah disita KPK terkait kasus itu.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut. Adapun OTT tersebut merupakan yang kelima pada tahun 2025.

Oleh sebab itu, KPK pada Jumat (22/8) siang, mengagendakan untuk mengumumkan status Wamenaker beserta 13 orang lain yang ditangkap dalam konferensi pers.