Respon Ridwan Kamil Soal Hasil Tes DNA: Fitnah Keji Tidak Terbukti

ERA.id - Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) disebut bersyukur setelah mengetahui hasil tes DNA yang memastikan dirinya bukanlah ayah biologis dari anak eks model majalah dewasa Lisa Mariana.

"Pak RK mengucapkan syukur alhamdulilah kepada Allah SWT, fitnah yang keji kepada beliau tidak terbukti. Kebenaran selalu mencari jalannya sendiri," kata pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya kepada wartawan, Jumat (22/8/2025).

Sebelumnya, Lisa Mariana merespons hasil tes DNA Pusdokkes Polri yang menyatakan jika Ridwan Kamil bukanlah ayah biologis anaknya. Melalui story Instagram di akunnya @lisamarianaaa, Lisa awalnya mengunggah sebuah tulisan "Alah bongkar tuntas lah".

Setelah unggahan tulisan itu, dia mengunggah swavideo dan menyampaikan jika tak akan membiarkan kecurangan terjadi.

Lisa lalu bercerita jika dipanggil ke KPK, Jumat. Namun, dia tidak menjelaskan alasan dan kasus apa yang melibatkannya sehingga keterangannya dibutuhkan penyidik KPK. Kemudian, Lisa mengungkapkan keheranannya atas hasil tes DNA Pusdokkes Polri.

"Tanggal 22 saya dipanggil ke KPK untuk menjadi saksi, saya juga bingung kenapa ada surat KPK. Ini belum final kita bongkar setuntas-tuntasnya," kata Lisa.

"Jangan biarkan ada kecurangan disini, gua udah bilang, kalau bukan benih dia (Ridwan Kamil), benih siapa? Benih tuyul?" sambungnya.

Bareskrim Polri sendiri mengaku bakal segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam laporan RK terhadap Lisa Mariana terkait dugaan pencemaran nama baik.

"Tentunya dari penyidik terkait dengan informasi ini kita akan melakukan langkah-langkah untuk memberikan kepastian hukum, mungkin langkah yang paling dekat adalah kita akan melakukan gelar perkara," kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso saat jumpa pers di kantornya, Rabu (20/8).