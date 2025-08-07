Tiba di Bareskrim Buat Tes DNA Anaknya, Lisa Mariana Tampil Menawan Penuh Makeup

ERA.id - Mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana datang ke Bareskrim Polri, Jakarta, untuk menjalani tes DNA terkait ayah anaknya, betul eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau tidak, Kamis (7/8/2025).

Lisa dan kuasa hukumnya tiba sekira pukul 10.43 WIB. Dia tampil full makeup dan memakai baju berwarna krem. Selebgram ini ingin agar hasil tes DNA anaknya tidak direkayasa.

"Doain saja yang terbaik ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada rekayasa," kata Lisa di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Diketahui, Ridwan Kamil tiba lebih dulu di Bareskrim Polri. Mantan Gubernur Jabar ini datang sekira pukul 08.57 WIB.Dia datang mengenakan kemeja cokelat tua dibalut jas bernuansa cokelat muda.

Mantan calon gubernur Jakarta 2024 ini juga mengenakan kacamata hitam. RK pun tampak membawa sebuah tas jinjing hitam. Tak diketahui isi tas itu.

Namun, Ridwan Kamil enggan memberi tanggapan terkait tes DNA hari ini kepada awak media dan hanya mengucapkan "selamat pagi".

Sebelumnya, Ridwan Kamil buka suara mengenai dugaan kasus perselingkuhan yang menyeret namanya dengan Lisa Mariana hingga melahirkan seorang anak. Namun, Ridwan Kamil hanya menyampaikan pernyataan melalui media sosial Instagram pribadinya @ridwankamil.

Dalam unggahan Instagramnya pada Kamis (27/3), Ridwan Kamil menyampaikan hanya satu kata "KLARIFIKASI" dengan huruf kapital berwarna putih disertai latar belakang hitam.

Pada keterangan unggahan tersebut, Ridwan Kamil mulanya menyatakan ujian yang sedang ia hadapi dalam kehidupannya. Bahkan, ia merasa lelah apabila harus menjelaskan satu per satu.

"Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui. Cukup melelahkan untuk menjelaskan satu persatu, Semoga saya bisa melaluinya dengan ridha dan perlindungan Allah SWT. Aamiin," kata Ridwan Kamil dikutip dari Instagram pribadinya.

Kemudian Ridwan Kamil merespons kabar dugaan perselingkuhan yang menyeretnya dengan seorang wanita bernama Lisa Mariana atau pemilik akun Instagram @lisamarianaaa.

Dalam keterangannya, ia menepis keterangan Lisa yang menyebutkan bahwa Ridwan Kamil merupakan ayah biologis dari anaknya. Ridwan Kamil pun menilai keterangan Lisa Mariana itu tidak benar dan fitnah yang berlatarbelakang keuntungan ekonomi.

"Klarifikasi kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa, ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang," ujarnya.

Kendati begitu, Ridwan Kamil tak menampik bahwa dirinya pernah bertemu dengan Lisa Mariana satu kali. Namun, Ridwan Kamil tidak merincikan tujuan dan di mana pertemuannya dengan Lisa Mariana.