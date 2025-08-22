Lisa Mariana Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi Iklan Bank BJB yang Seret Ridwan Kamil

ERA.id - Mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana, memenuhi panggilan pemeriksaan KPK untuk diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) yang menyeret nama eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK), Jumat (22/8/2025).

Lisa didampingi kuasa hukumnya, Jhony Nababan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 11.30 WIB. Dia mengenakan setelan kemeja cokelat krem.

"Saya bakal kooperatif menjelaskan sedetail-detailnya," kata Lisa.

Selebgram ini mengaku membawa sejumlah bukti untuk diserahkan ke penyidik. Namun tak disampaikannya barang bukti apa saja yang dibawanya itu.

"Ya berkas ada (dibawa)," tuturnya.

Setelah itu Lisa langsung masuk ke dalam Gedung Merah putih KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Diketahui, Lisa juga berseteru dengan Ridwan Kamil. Dia mengaku jika RK adalah ayah biologis dari anaknya berinisial CA.

Tes DNA dilakukan dan Bareskrim Polri menyatakan RK bukanlah ayah CA. Lisa Mariana kemudian merespons hasil tes DNA Pusdokkes Polri yang menyatakan jika RK bukanlah ayah biologis anaknya.

Melalui story Instagram di akunnya @lisamarianaaa, Lisa awalnya mengunggah sebuah tulisan "Alah bongkar tuntas lah". Setelah unggahan tulisan itu, dia mengunggah swavideo dan menyampaikan jika tak akan membiarkan kecurangan terjadi.

"Tanggal 22 saya dipanggil ke KPK untuk menjadi saksi, saya juga bingung kenapa ada surat KPK. Ini belum final kita bongkar setuntas-tuntasnya," kata Lisa.

"Jangan biarkan ada kecurangan disini, gua udah bilang, kalau bukan benih dia (Ridwan Kamil), benih siapa? Benih tuyul?" sambungnya.