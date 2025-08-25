Kecelakaan Masih Marak di Indonesia, Kakorlantas Minta Maaf

ERA.id - Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho memohon maaf karena masih banyaknya kecelakaan di sejumlah wilayah di Indonesia.

"Saya selaku Kakorlantas tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini saya mohon maaf (karena) masih banyak peristiwa kecelakaan," kata saat acara Retrospeksi Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (24/8).

Jenderal bintang dua Polri ini menjelaskan ada sekira 1.800 peristiwa kecelakaan lalu lintas pada semester I 2025. Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun lalu.

Namun dia mengaku sedih karena banyak orang yang menjadi korban akibat kecelakaan yang terjadi, baik itu luka ringan, berat, bahkan meninggal dunia.

Makanya Agus memastikan pihaknya bersama stakeholder terkait akan selalu hadir di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi berlalu lintas

Meski begitu, dia juga meminta masyarakat untuk tertib atau tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal ini agar peristiwa kecelakaan dapat diminimalisir.

"Jadi ada istilah bahwa penegakan hukum itu adalah yang terakhir, dan bahkan saya sebagai Kakorlantas tidak bangga untuk melakukan penegakan hukum. Tetapi kami mengharapkan seluruh pengguna jalan agar disiplin pribadi, karena lalu lintas itu adalah bagian daripada budaya," tuturnya.