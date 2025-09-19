Kakorlantas Polri Bilang Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia pada 2025 Menurun

ERA.id - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyampaikan angka kecelakaan lalu lintas pada semester I 2025 menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan hal tersebut di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (19/9/2025), bertepatan pada Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional.

"Kita jelaskan ketika terjadi peristiwa kecelakaan meninggal dunia, sekian. Dan ini ada penurunan dari semester I 2024 ke 2025 itu hampir 1.800 peristiwa kecelakaan selama 6 bulan. Jadi ada penurunan," kata Agus kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).

Mantan Wakapolda Jateng ini menambahkan jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan pada 2025 juga menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 19,8 persen atau ada penurunan 2.512 jiwa.

Dia juga berharap momentum Hari Keselamatan Lalu Lintas Nasional dan HUT Lalu Lintas pada tahun ini bisa semakin menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas

"Bahkan kami sebagai Kakorlantas tidak bangga untuk melakukan penegakan hukum. Ternyata generasi Z, anak muda, pesantren, sekolah-sekolah ini senang untuk berkomunikasi dengan Polantas sehingga tidak harus ditilang, beliau ini sadar pentingnya keselamatan," jelasnya.