Nampan MBG Diduga Dilumuri Minyak Babi, Istana: Jangan Percaya Begitu Saja

ERA.id - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi merespons kasus dugaan kandungan minyak babi pada produk nampan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi China.

Menurutnya, kasus itu bisa diuji di laboratorium. Dalam agenda Bincang Santai di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa kemarin, Hasan mengatakan semuanya bisa dibuktikan melalui uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kalau pembuktian, misalnya soal nampan itu, nanti kan bisa diuji lah. Nampannya begitu sampai di sini, bisa diuji di BPOM, juga bisa diuji di laboratorium independen, benar nggak begitu?" katanya.

Ia mengajak publik untuk tidak percaya begitu saja tentang informasi tersebut. Setiap informasi di ruang publik perlu diverifikasi melalui otoritas berwenang agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan adanya kandungan minyak babi dalam produk yang dipersoalkan.

“Jadi, itu pentingnya kita tidak gampang termakan isu yang sensitif, dan itu kan perlu diperiksa," tandasnya.