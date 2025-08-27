Bareskrim Periksa Ridwan Kamil Terkait Laporannya Terhadap Lisa Mariana Pekan Ini

ERA.id - Bareskrim Polri menyampaikan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) akan diperiksa terkait laporannya terhadap eks model majalah dewasa Lisa Mariana atas dugaan pelanggaran pencemaran nama baik.

"Minggu ini itu nanti pemeriksaan RK," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

Namun, dia belum mau mengungkapkan tanggal pasti RK dipanggil penyidik. Jenderal bintang satu Polri ini hanya menyebut polisi akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka usai memeriksa pria yang juga akrab disapa Kang Emil ini.

Diketahui, Pusdokkes Polri sebelumnya melakukan tes DNA ke RK, Lisa dan anaknya berinisial CA. Hasilnya, Ridwan Kamil dinyatakan bukan ayah biologis dari CA.

RK pun mengaku bersyukur atas hasil DNA itu. Sementara Lisa tak menerimanya.

Bareskrim Polri kemudian mengaku bakal segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam laporan RK terhadap Lisa Mariana.

"Tentunya dari penyidik terkait dengan informasi ini kita akan melakukan langkah-langkah untuk memberikan kepastian hukum, mungkin langkah yang paling dekat adalah kita akan melakukan gelar perkara," kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso saat jumpa pers di kantornya, Rabu (20/8).