Ridwan Kamil Diperiksa terkait Laporannya terhadap Fitnah Lisa Mariana Hari Ini

ERA.id - Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait laporannya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap eks model majalah dewasa, Lisa Mariana, Kamis (28/8/2025) hari ini.

Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso mengatakan pemeriksaan ini merupakan agenda lanjutan dari hasil tes DNA yang telah digelar Pusdokkes Polri sebelumnya.

"Pemeriksaan terhadap saudara RK hari ini merupakan bagian dari pendalaman atas laporan yang sudah masuk," ujar Rizki kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

Setelah RK, penyidik selanjutnya akan memanggil Lisa untuk diperiksa selaku pihak terlapor dalam kasus ini. Namun tanggal pasti Lisa dipanggil belum disampaikannya.

Setelah memeriksa keduanya, penyidik bakal melakukan gelar perkara untuk menentukan status perkara dan Lisa Mariana selaku terlapor.

"Minggu depan kami juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saudari Lisa Mariana, dengan mempertimbangkan hasil tes DNA yang sudah kami terima," imbuhnya.

Diketahui, Pusdokkes Polri sebelumnya melakukan tes DNA ke RK, Lisa dan anaknya berinisial CA. Hasilnya, Ridwan Kamil dinyatakan bukan ayah biologis dari CA.

RK pun mengaku bersyukur atas hasil DNA itu. Sementara Lisa tak menerimanya.

Bareskrim Polri kemudian mengaku bakal segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam laporan RK terhadap Lisa Mariana.

"Tentunya dari penyidik terkait dengan informasi ini kita akan melakukan langkah-langkah untuk memberikan kepastian hukum, mungkin langkah yang paling dekat adalah kita akan melakukan gelar perkara," kata Kombes Rizki Agung Prakoso saat jumpa pers di kantornya, Rabu (20/8).