Dhani Hampir Diusir dari Rapat DPR karena Potong Omongan Judika yang Bahas Royalti

ERA.id - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya nyaris mengusir Anggota DPR RI yang juga musisi, Ahmad Dhani, saat rapat soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu kemarin.

Dalam forum itu, Dhani menyela omongan Ariel Noah dan Judika yang sedang menyampaikan aspirasi. Ariel dan Judika merupakan musisi yang mewakili organisasi penyanyi Vibrasi Suara Indonesia (VISI). Sedangkan Dhani merupakan legislator yang tergabung dalam organisasi pencipta lagu atau Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI).

"Jadi, kita benar-benar hari ini, Mas Dhani mengobservasi, mendiagnosa, kita semua di sini memiliki posisi yang sama untuk menemukan nanti susunan peraturan. Begitu," kata Willy.

Semuanya dimulai saat Ahmad Dhani hendak merespons pernyataan Ariel yang merasa resah bahwa penyanyi harus terlebih dahulu menyampaikan izin jika ingin membawakan lagu. Menurut dia, perlu ada klasifikasi atau kategori penyanyi yang perlu menyampaikan izin.

"Kalau setiap kali penyanyi itu mesti bernyanyi, dia mesti minta izin dulu. Kalau kita bilang penyanyi di sini, berarti bukan cuman yang profesional aja. Semuanya, gitu," kata Ariel.

Setelah Ariel selesai, Ahmad Dhani pun meminta izin untuk menanggapi pernyataan Ariel. Namun Willy menolak dan tak mengizinkan Dhani untuk merespons. "Enggak perlu jawab, kita belanja masalahnya. Ini bukan forum berbalas pantun," kata Willy.

Setelah itu, giliran Judika menyampaikan pendapat yang pada intinya bahwa banyak yang merasa ada ketidaknyamanan dalam ekosistem royalti di lingkungan musisi di lapangan, khususnya terkait masalah izin untuk menyanyikan lagu.

Mendengar itu, Dhani menyela pernyataan Judika dan menanyakan ketidakenakan yang disampaikannya itu. "Kurang enaknya di mana?" kata Dhani.

Sebagai pimpinan rapat, Willy pun menegur Dhani. Dia mengingatkan bahwa Dhani bisa saja dikeluarkan dari ruangan tersebut. "Mas Dhani, saya ingatkan, saya pimpinan di sini, nanti sekali lagi kami berhak juga untuk mengeluarkan jenengan dari forum," kata Willy.

Adapun DPR RI berkomitmen untuk merevisi UU Hak Cipta karena adanya polemik di kalangan musisi akibat royalti hak cipta. Sejumlah musisi itu pun diminta oleh DPR RI untuk menjadi tim perumus pembahasan undang-undang tersebut.