DPR: Pemerintah Harus Ambil Alih Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Affan Kurniawan

ERA.id - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta pemerintah mengambil alih tanggung jawab nafkah keluarga pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polda Metro Jaya.

"Pemerintah seharusnya mengambil alih tanggung jawab nafkah keluarga almarhum termasuk biaya sekolah anak-anak almarhum sampai perguruan tinggi," kata Habiburokhman, dikutip Antara, Jumat (29/8/2025).

Habiburokhman juga mendesak tindakan hukum terhadap pengemudi rantis Brimob yang melindas Affan Kurniawan hingga tewas. Menurut dia, tindakan tegas itu harus diberikan baik secara kedinasan maupun secara hukum.

Selain itu, ia menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan. Dia berharap keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah tersebut.

"Semoga almarhum husnul khatimah dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan kekuatan," kata ketua komisi yang membidangi urusan penegakan hukum itu.

Adapun kejadian rantis Brimob melindas pengendara ojek online itu terjadi pada Kamis (28/8) malam, setelah berbagai elemen masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa di sekitar kompleks parlemen, Jakarta, dipukul mundur oleh pihak kepolisian.

Akibatnya kericuhan terjadi hingga ke berbagai wilayah di sekitaran kompleks parlemen, mulai dari Palmerah, Senayan, hingga Pejompongan. Peristiwa rantis Brimob yang melindas pengemudi ojol itu diduga terjadi di wilayah Pejompongan.

Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim pada Jumat dini hari, mengungkapkan bahwa ada tujuh aparat Brimob yang diduga terlibat dan berada di dalam rantis tersebut. Menurut dia, tujuh personel itu masih dalam proses pemeriksaan.