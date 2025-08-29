Prabowo Kecewa dan Sedih Affan Kurniawan Tewas Dilindas Mobil Rantis Brimob: Usut Tuntas dan Transparan!

ERA.id - Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kendaraan taktis (rantis) Brimob Polda Metro Jaya yang melindas pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, hingga tewas. Prabowo mengaku terkejut atas peristiwa tersebut.

"Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab," kata Prabowo dalam pernyataan resmi di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (29/8/2025).

Dalam pernyataan itu, Prabowo mendesak agar para petugas yang terlibat dan terbukti bersalah bisa dihukum seberat-beratnya.

"Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Kepala Negara juga menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Affan Kurniawan yang tewas dilindas rantis Brimob, Kamis (28/8) malam. Peristiwa ini disebut Prabowo sedih sekaligus prihatin.

"Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berdukacita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini," tuturnya.

Affan Kurniawan tewas usai tubuhnya dilindas dengan sadis oleh kendaraan taktis (rantis) milik Brimob Polda Metro Jaya di kawasan Jakarta Pusat. Nyawa Affan tidak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.

Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyampaikan sebanyak tujuh anggota Brimob ditangkap terkait insiden tersebut. Mereka yang ditangkap adalah Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Bharaka Y, dan Bharaka D.