Prabowo: Pemerintah Jamin Kehidupan Keluarga Affan Kurniawan

ERA.id - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menjamin kehidupan keluarga Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) oleh Brimob Polda Metro Jaya.

Keputusan itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam pidato resmi yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (29/8). Prabowo secara tegas menyatakan akan menjamin kehidupan keluarga Affan Kurniawan.

"Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya," ucap Prabowo Subianto.

Kepala Negara juga memerintahkan jajaran instansi kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Ia pun mendesak agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan.

"Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab," tegasnya.

Selain itu, Prabowo juga mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan percaya pada pemerintah yang ia pimpin. Ia berjanji akan berbuat yang terbaik demi kemajuan bangsa.

"Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita," pungkasnya.

Affan Kurniawan tewas usai tubuhnya dilindas dengan sadis oleh kendaraan taktis (rantis) milik Brimob Polda Metro Jaya di kawasan Jakarta Pusat. Nyawa Affan tidak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.

Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyampaikan sebanyak tujuh anggota Brimob ditangkap terkait insiden tersebut. Mereka yang ditangkap adalah Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Bharaka Y, dan Bharaka D.