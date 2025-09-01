Airlangga Bantah Sri Mulyani Mundur dari Kabinet

ERA.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari kabinet.

Setelah menghadiri rapat kabinet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, Airlangga menyebut bahwa kabar tersebut tidak benar.

"Tidak," katanya singkat saat ditanya seputar kabar tersebut.

Menurut Airlangga, Sri Mulyani turut hadir dalam agenda rapat kabinet berdurasi sekitar 2 jam dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ibu (Sri Mulyani) ikut kita rapat," katanya.

Dalam agenda itu, kata Airlangga, Sri Mulyani tidak menyampaikan pemaparan. Seluruhnya disampaikan oleh Presiden Prabowo.

Isu Sri Mulyani mundur dari jabatan ini muncul pasca kediaman pribadinya di kawasan Bintaro dijarah oleh massa.

Dalam narasi yang beredar pada Minggu, menyebut Sri Mulyani telah menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pengunduran diri, sementara versi lain menyebut justru Presiden Prabowo yang memanggilnya ke Hambalang untuk meminta penjelasan.

Hingga kini kabar tersebut belum terkonfirmasi baik dari pihak Istana maupun Sri Mulyani.

Isu ini muncul di tengah sorotan publik terhadap posisi dan langkah politik mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, yang semakin diperbincangkan setelah penjarahan rumah pribadinya pada Minggu dini hari.