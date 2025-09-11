Penuhi Panggilan Bareskrim, Lisa Mariana Ditemani Brondong, Pacar Baru?

ERA.id - Mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait laporan eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) atas dugaan fitnah dan/atau pencemaran nama baik, Kamis (11/9/2025).

Lisa dan pengacaranya tiba di Bareskrim Polri sekira pukul 11.55 WIB. Namun yang berbeda, Lisa kali ini tiba di Bareskrim Polri bersama seorang pria muda sambil bergandengan tangan.

Tidak diketahui siapa pria itu. Lisa juga tak menjawab saat ditanya siapa pemuda tersebut.

Selebgram ini hanya mengatakan dirinya siap diperiksa terkait laporan Ridwan Kamil.

"Sangat siap dong (diperiksa), pokoknya sangat siap lah ya. Dan akan menjawab sekooperatif mungkin," kata Lisa di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Pengacara Lisa, John Boy Nababan menambahkan kliennya dalam kondisi sehat usai sebelumnya sakit sehingga tak dapat diperiksa pada Selasa (9/9). John tak mau menyampaikan barang bukti apa saja yang dibawa untuk diberikan ke penyidik.

Dia hanya menyebut pihaknya berencana mengajukan tes DNA ulang perihal Ridwan Kamil merupakan ayah biologis dari anaknya Lisa atau tidak di salah satu rumah sakit (RS) di Singapura.

"Nanti akan di-update lagi karena kemarin sudah kita kasih tahu dan kita sudah memberikan surat, apa jawaban dari Bareskrim sendiri nanti ya," tutur John.

Diketahui, Pusdokkes Polri sebelumnya melakukan tes DNA ke RK, Lisa dan anaknya berinisial CA. Hasilnya, RK dinyatakan bukan ayah biologis dari CA. RK pun mengaku bersyukur atas hasil DNA itu. Sementara Lisa tak menerimanya.

Bareskrim Polri kemudian menyebut bakal segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam laporan RK terhadap Lisa Mariana terkait dugaan pencemaran nama baik. Gelar perkara dilakukan usai penyidik memeriksa Ridwan Kamil dan Lisa Mariana.

Eks Gubernur Jabar ini pun dimintai keterangan pada Kamis (28/8) silam. Untuk Lisa sejatinya dipanggil, Kamis (4/9). Namun eks model ini absen pemanggilan. Dia kemudian dijadwalkan diperiksa pada Selasa (9/9) kemarin, namun absen pemeriksaan dengan alasan sakit.