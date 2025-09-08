Deretan Nama Calon Ketua Mahkamah Agung yang Diuji Kelayakan di DPR

ERA.id - Komisi III DPR RI menerima daftar nama-nama calon Hakim Agung dari Komisi Yudisial (KY) selaku Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Agung (MA) untuk diuji kelayakan dan kepatutan.

"KY ini kan lama melakukan pengawasan, tahu seharusnya bibit-bibit unggul tahu, di mana saja," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat dengan KY di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Nama-nama yang akan diuji tersebut terdiri dari calon Hakim Agung Kamar Pidana, Hakim Agung Kamar Perdata, Hakim Agung Kamar Agama, Hakim Agung Kamar Militer, Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara, Hakim Agung Tata Usaha Negara Khusus Pajak, dan Hakim Agung Adhoc HAM.

Adapun KY selaku panitia seleksi telah menggelar penjaringan dan seleksi bagi calon Hakim Agung sejak Ketua Mahkamah Agung mengirimkan surat pada 17 Februari 2025.

Dalam prosesnya, seleksi itu terdiri dari beberapa tes, mulai dari seleksi administrasi, kualitas, kepribadian, wawancara terbuka, hingga tes kesehatan dan psikologis.

Ketua KY, Amzulian Rifai mengatakan seleksi itu melibatkan sejumlah lembaga negara dan lembaga lainnya, mulai dari KPK, PPATK, Komnas HAM, Kemenkeu, LSM, hingga Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat.

"Sehingga tahap berikutnya pengajuan ke DPR RI yaitu Komisi III DPR terkait hasil seleksi tersebut," kata Amzulian.

Setelah itu, Komisi III DPR RI juga menjadwalkan rapat dengan para calon untuk persiapan sebelum uji kelayakan, yakni dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah yang akan dipaparkan.

Berikut nama-nama calon hakim agung yang akan diproses oleh Komisi III DPR RI, beserta jabatan asalnya:

Kamar Pidana

1. Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin

2. Annas Mustaqim, S.H., M.Hum. - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

3. Julius Panjaitan, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu

4. Suradi S.H., S.Sos., M.H. - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Kamar Perdata

1. Ennid Hasanuddin, S.H., CN., M.H. - Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. - Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kamar Agama

1. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

2. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Kamar Militer

1. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. - Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI

Kamar Tata Usaha Negara

1. Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)

1. Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum. - Hakim Pengadilan Pajak

2. Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. - Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

3. Dr. Triyono Martanto, S.E., Ak, S.H., M.M., M.Hum., C.A. - Hakim Pengadilan Pajak

Adhoc HAM

1. Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum. - Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

2. Bonifasius Nadya Arybowo, S.H., M.H.Kes - Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung

3. Dr. Moh Puguh Haryogi, S.H., Sp.N., M.H - Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang